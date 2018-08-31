Пушилин: Донецк отомстит за убийство Захарченко

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Пушилин: Донецк отомстит за убийство Захарченко

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Александр Захарченко. Фото © РИА Новости/Игорь Маслов

Украинская сторона организовала убийство главы Донецкой Народной Республики, заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

— Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошёл ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление, — приводит слова Пушилина ДАН.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице. Гибель главы ДНР уже подтвердили в его администрации.

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