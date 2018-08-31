Поклонская пожелала трусливым убийцам Захарченко гореть в аду

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Поклонская пожелала трусливым убийцам Захарченко гореть в аду

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Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская скорбит в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, который стал жертвой теракта в Донецке. По словам Поклонской, он погиб как герой и верный сын своего народа.

— Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду, — написала Поклонская в своём "твиттере".

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в ресторане "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.

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