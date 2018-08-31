Поклонская пожелала трусливым убийцам Захарченко гореть в аду

Депутат Госдумы Наталья Поклонская скорбит в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, который стал жертвой теракта в Донецке. По словам Поклонской, он погиб как герой и верный сын своего народа.

Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, - Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа.

Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду. pic.twitter.com/T8H1widpkS — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 августа 2018 г.

— Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду, — написала Поклонская в своём "твиттере".

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в ресторане "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.