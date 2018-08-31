В МВД Украины заявили, что убийство Захарченко могли инсценировать

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что не исключает версию с инсценировкой убийства главы ДНР Александра Захарченко.

— Не исключаю, что это, может, инсценировка убийства, преследующая определённые цели, — написал Геращенко на своей странице в "Фейсбуке".

Помимо этого, депутат предположил, что Захарченко могли убить его товарищи, "не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

Данную версию Геращенко выдвинул, предположительно, в связи с ситуацией и инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице. Гибель главы ДНР подтвердили в его администрации.