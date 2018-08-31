Стало известно, кто будет руководить ДНР вместо погибшего Захарченко

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики вместо погибшего Александра Захарченко может стать один из трёх заместителей председателя Совмина ДНР — Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко или Дмитрий Трапезников. Об этом рассказал представитель Народного совета ДНР.
— Согласно статье 62 Конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров, — цитирует его РИА "Новости".
Ранее в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР прогремел взрыв. В результате Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скоропостижно скончался. Подозреваемых в теракте задержали. Также стало известно о причастности ко взрыву одного из охранников главы ДНР.
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