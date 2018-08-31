В ДНР завели дело по статье "Терроризм" в связи с убийством Захарченко

Прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "Терроризм" в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве.

Взрыв, который унёс жизнь Захарченко, прогремел в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от его резиденции. В результате покушения пострадал вице-премьер республики Александр Тимофеев. Сейчас за его жизнь борются врачи. В причастности к взрыву подозревается один из охранников главы ДНР, который скрылся с места ЧП сразу после трагедии.