В ДНР завели дело по статье "Терроризм" в связи с убийством Захарченко

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В ДНР завели дело по статье "Терроризм" в связи с убийством Захарченко

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Александр Захарченко. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "Терроризм" в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве.

Взрыв, который унёс жизнь Захарченко, прогремел в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от его резиденции. В результате покушения пострадал вице-премьер республики Александр Тимофеев. Сейчас за его жизнь борются врачи. В причастности к взрыву подозревается один из охранников главы ДНР, который скрылся с места ЧП сразу после трагедии.

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