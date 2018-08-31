На Москве-реке столкнулись два теплохода, пострадало пять человек

Два теплохода с пассажирами на борту столкнулись на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной, пострадало пять человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в результате ЧП повреждено два корабля — "Снeгирь-2" и River palace. Экипаж и пассажиры первого были вынуждены подняться на верхнюю палубу и надеть жилеты после полученной судном пробоины. По данным Лайфа, повреждения второго теплохода оказались незначительными.