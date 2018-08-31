Бибилов: Смерть главы ДНР — государственный терроризм

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал государственным терроризмом убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это ещё одно доказательство того, что терроризм в Украине возведён до государственной политики! Покойся с миром, брат! Уверен, виновные будут наказаны! — написал Бибилов.

Напомним, в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, который унёс жизнь Александра Захарченко. Заведение находилось в нескольких сотнях метров от его резиденции. Глава ДНР пришёл туда помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона.В результате покушения пострадал вице-премьер республики Александр Тимофеев. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На всей территории ДНР в связи с инцидентом объявлено чрезвычайное положение.