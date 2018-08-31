Посол РФ в США: России абсолютно невыгодна гибель Захарченко

России абсолютно невыгодна гибель лидера самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом в эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия" заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Могу однозначно сказать, что, разумеется, это нам ни в коем случае не выгодно, — сказал Антонов.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице. Гибель главы ДНР уже подтвердили в его администрации.