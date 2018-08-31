Украина опровергла информацию о наступлении в Донбассе

Объединённые силы в Донбассе остаются на своих позициях вдоль линии разграничения, военнослужащие Украины полностью контролируют ситуацию. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера штаба Операции объединённых сил Вячеслав Петровский.

— Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединённые силы остаются на своих позициях, — сказал Петровский.

Согласно Петровскому, с начала 31 августа по украинским позициям противник четыре раза совершил обстрел. Он добавил, что пострадавших в результате атак нет.

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