Замкомандующего ДНР: Цель убийства Захарченко — в дестабилизации республики

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Замкомандующего ДНР: Цель убийства Захарченко — в дестабилизации республики

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Замкомандующего оперативным командованием республики ДНР Эдуард Басурин. Фото © РИА Новости/Сергей Аверин

Основная цель убийства главы ДНР Александра Захарченко — дестабилизация ситуации в республике. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

— Основная цель — дестабилизировать ситуацию как в республике, так и на линии соприкосновения, — сказал он.

Басурин заявил, обратившись к украинскому военному руководству и президенту Украины Порошенко, что они ничего не смогут сделать и что армия ДНР стоит на страже границ республики.

Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, куда пришёл помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона.

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