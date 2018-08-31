Замкомандующего ДНР: Цель убийства Захарченко — в дестабилизации республики

Основная цель убийства главы ДНР Александра Захарченко — дестабилизация ситуации в республике. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

— Основная цель — дестабилизировать ситуацию как в республике, так и на линии соприкосновения, — сказал он.

Басурин заявил, обратившись к украинскому военному руководству и президенту Украины Порошенко, что они ничего не смогут сделать и что армия ДНР стоит на страже границ республики.

Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, куда пришёл помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона.