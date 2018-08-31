Советник главы ДНР: Авторитет Захарченко был непререкаемым

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Советник главы ДНР: Авторитет Захарченко был непререкаемым

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Фото © YouTube/Первый Республиканский Телеканал

Авторитет убитого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко не подвергался оспариванию. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.

— Авторитет Захарченко в республике был непререкаем, это была центральная фигура для всех, настоящий лидер. Сейчас на самом деле в шоке все, — сказал Казаков.

Напомним, 42-летний Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

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