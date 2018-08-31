На юго-востоке Москвы нашли чемодан с телом девушки

На юго-востоке Москвы обнаружен чемодан с телом девушки, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
— Прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18–25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту… проводится доследственная проверка, — сказала Иванова.
Отмечается, что тело было обнаружено вблизи забора по аллее Кремлёвских Курсантов. На вид погибшей 18–25 лет. Её личность пока не установлена.
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