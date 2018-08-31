В США полицейские застрелили звезду сериала "Скорая помощь"

Предположительно, из-за расстройства пищевого поведения у женщины были проблемы с психикой.

В американском штате Калифорния полицейские застрелили 49-летнюю актрису Ванессу Маркес, известную по сериалу "Скорая помощь", сообщает портал TMZ.

Полицию вызвал владелец дома, в котором проживала Маркес. Когда правоохранители прибыли на место, актриса размахивала чем-то похожим на оружие. Правоохранители выстрелили по меньшей мере один раз. Как оказалось, в руках у Маркес было пневматическое оружие. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

В "Скорой помощи" Маркес играла с 1994 по 1997 годы.