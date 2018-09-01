Нападение на прохожих в Амстердаме могло быть терактом

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Нападение на прохожих в Амстердаме могло быть терактом

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Фото: © flickr.com/Mariano Mantel

Полиция Нидерландов рассматривает различные версии нападения на людей на железнодорожной станции в центре Амстердама, сообщает BNO News. Правоохранители не исключают, что мотивом произошедшего может быть терроризм.

— Предварительное расследование указывает, что жертвы были выбраны не намеренно или без ясной причины, — цитирует портал сообщение полиции.

Подозреваемый — 19-летний выходец из Афганистана, проживавший в Германии.

Напомним, нападение произошло днём 31 августа в центре Амстердама. В результате ранены три человека, в том числе сам злоумышленник.

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