Нападение на прохожих в Амстердаме могло быть терактом

Полиция Нидерландов рассматривает различные версии нападения на людей на железнодорожной станции в центре Амстердама, сообщает BNO News. Правоохранители не исключают, что мотивом произошедшего может быть терроризм.

— Предварительное расследование указывает, что жертвы были выбраны не намеренно или без ясной причины, — цитирует портал сообщение полиции.

Подозреваемый — 19-летний выходец из Афганистана, проживавший в Германии.

Напомним, нападение произошло днём 31 августа в центре Амстердама. В результате ранены три человека, в том числе сам злоумышленник.