АТЭС нет, Париж да. В Белом доме рассказали о поездках Трампа в ноябре

Пресс-служба Администрации президента США представила график визитов Дональда Трампа в ноябре. Американский лидер побывает во Франции и Ирландии, а также на саммите G20 в Аргентине, при этом он не полетит на Восточноазиатский саммит в Сингапуре и встречу лидеров стран АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.

В столицу Франции Дональд Трамп должен прибыть 11 ноября, чтобы поучаствовать в торжествах, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны. После этого он отправится в Ирландию, с которой США связывают глубокие исторические взаимоотношения, сообщает Белый дом. В конце месяца американский лидер примет участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе.

В Белом доме также сообщили, что Трамп попросил вице-президента поехать в ноябре в Сингапур на саммит США — АСЕАН и Восточноазиатский саммит, а затем отправиться в Папуа — Новую Гвинею для участия в саммите АТЭС.

Ранее Лайф рассказывал, что первая леди США Меланья Трамп осенью отправится в Африку.