Автомобиль Apple попал в первую аварию

В американском штате Калифорния произошло первое ДТП с участием автономного автомобиля Apple, сообщает Bloomberg.

Авария произошла 24 августа, когда машина двигалась со скоростью менее 1,5 км/час, готовясь съехать на автостраду. В неё сзади врезался автомобиль Nissan Leaf на скорости около 25 км/час.

Автомобиль должен выйти на рынок через пять-семь лет — в период с 2023 по 2025 годы. В том числе с его помощью, как ожидается, капитализация компании достигнет $2 триллионов на фондовом рынке.