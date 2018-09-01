Польское издание опубликовало карту с российским Крымом

Польский спортивный обозреватель Przeglad Sportowy опубликовал на своём сайте инфографику, посвящённую Лиге чемпионов, на которой Крым закрашен в один цвет с основной частью России. У украинских СМИ этот факт вызвал негодование.

Ранее Лайф рассказывал, как в киоск в Ивано-Франковске, где продавалась печатная продукция, нагрянули сотрудники СБУ. Местные активисты пожаловались им, что обнаружили там календари с российским Крымом.