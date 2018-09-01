СМИ сообщили об отказе Ирака пустить в своё воздушное пространство самолёт РФ

Власти Ирака закрыли своё воздушное пространство для самолёта ВКС РФ, который 31 августа направлялся в Сирию. Об этом сообщает ливанский портал Al Masdar.

Отмечается, что Багдад не разрешил использовать для транзита своё воздушное пространство самолёту Ту-154М, летевшему из Москвы в Латакию. Борту пришлось вернуться в воздушное пространство Ирана. Причины такого решения портал не называет.

Официально эта информация пока не подтверждена.