СМИ сообщили об отказе Ирака пустить в своё воздушное пространство самолёт РФ

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СМИ сообщили об отказе Ирака пустить в своё воздушное пространство самолёт РФ

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Власти Ирака закрыли своё воздушное пространство для самолёта ВКС РФ, который 31 августа направлялся в Сирию. Об этом сообщает ливанский портал Al Masdar.

Отмечается, что Багдад не разрешил использовать для транзита своё воздушное пространство самолёту Ту-154М, летевшему из Москвы в Латакию. Борту пришлось вернуться в воздушное пространство Ирана. Причины такого решения портал не называет.

Официально эта информация пока не подтверждена.

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