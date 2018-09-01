В Уфе пациент ударил женщину-врача ногой в грудь

Нетрезвый пациент напал на врача в приёмном отделении больницы в Уфе. По данным издания "Горобзор", 37-летний мужчина ударил женщину ногой в грудь и рукой по лицу.

Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, врачам всё же удалось его осмотреть, они приняли решение о госпитализации мужчины с диагнозом "алкогольная интоксикация".

В полиции подтвердили заявление врача. При этом за медицинской помощью женщина не обращалась. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.