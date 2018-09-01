Жителя Нидерландов оштрафовали за призыв расправиться с Санта-Клаусом

Жителя нидерландского Утрехта приговорили к штрафу в 300 евро за призыв расправиться с Санта-Клаусом. 37-летний мужчина пообещал в "Фейсбуке" выдать приз тому, кто жестоко расправится над персонажем, "чтобы раз и навсегда избавиться от этого праздника", сообщает nu.nl.

На запись с требованием убить Синтерклааса (Святого Николая на нидерландском) обратил внимание актёр, изображающий персонажа на праздниках, и обратился в полицию. После того как автор поста был найден, ему вменили призывы к насилию, хотя он заявлял, что лишь пошутил. Прокуратура требовала, чтобы он был приговорён к общественным работам в 120 часов. Но суд ограничился штрафом.