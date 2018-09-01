Мама Альфи Эванса, за жизнь которого боролось полмира, родила сына

Мама умершего в апреле Альфи Эванса, 20-летняя Кейт Джеймс, родила сына, сообщает издание The Sun. Мальчика назвали Томасом в честь отца, 21-летнего Тома Эванса.

Как отмечается, Кейт и Том очень рады появлению ребёнка в их семье. Малыш Томас чувствует себя хорошо.

История двухлетнего Альфи, страдавшего неизвестным заболеванием нервной системы, прогремела на весь мир после того, как британский суд решил отключить его от систем жизнеобеспечения, также мальчика перестали кормить, фактически обрекая на смерть. Судья запретил родителям забирать малыша домой или везти его на лечение в другую страну. Ситуация привела к массовой акции протеста, за жизнь ребёнка вступился папа римский, а Италия предоставила Альфи гражданство. Однако в апреле 2018 года ребёнок скончался.