Горящий в аэропорту Сочи самолёт попал на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлён горящий в аэропорту Сочи самолёт. При посадке Boeing со 166 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. По предварительным данным, пострадало четыре человека.
На кадрах видно также, насколько сложные погодные условия в Адлере: идёт сильный дождь.
Борт прибыл из Москвы, экипаж приземлился со второй попытки, однако удержаться на полосе не получилось.
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