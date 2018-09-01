Горящий в аэропорту Сочи самолёт попал на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлён горящий в аэропорту Сочи самолёт. При посадке Boeing со 166 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. По предварительным данным, пострадало четыре человека.

Публикация от SRS 93☝ (@srs93sochi) 31 Авг 2018 в 5:34 PDT

На кадрах видно также, насколько сложные погодные условия в Адлере: идёт сильный дождь.

Борт прибыл из Москвы, экипаж приземлился со второй попытки, однако удержаться на полосе не получилось.