Гуглившая "идеальное убийство" женщина арестована после смерти её детей

Жительницу Аляски, дети которой скончались с разницей в два года, обвиняют в их убийстве. То, что это не несчастные случаи, полицейские начали подозревать, изучив поисковые запросы 23-летней Стафани Лафонтейн, сообщает Daily Mail.

Годовалая дочь Стефани умерла в ноябре прошлого года, а первый ребёнок, которому было четыре, скончался в сентябре 2015-го. В целом дети были здоровы. Девочка умерла осенью прошлого года через четыре дня после того, как попала в госпиталь. Смерть первого ребёнка Стефани не расследовали как возможное убийство до тех пор, пока не умерла её дочь. Тогда правоохранители взялись за дело и начали проверять поисковые запросы Стефани в Интернете.

Как оказалось, за час до звонка в службу спасения девушка гуглила "как убить человека без доказательств", "утопление и судебная экспертиза" и "как "совершить идеальное убийство". Точные причины смерти первого ребёнка Стефани установить не удалось, но похоже, что гибель произошла в результате удушения. Дочь Лафонтейн умерла из-за недостатка кислорода в мозге. В среду 29 августа Стефани была арестована. Она предстанет перед судом в пятницу, 31 августа.