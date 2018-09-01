Пожарные потушили загоревшийся в Сочи самолёт

Пожарные ликвидировали возгорание в самолёте, выкатившемся за пределы ВПП в аэропорту Сочи. Пассажиров и экипаж эвакуировали. По предварительным данным, пострадало четыре человека, они отказались от госпитализации.

Отмечается, что лайнер повредил крылом ограждение, после чего и произошло возгорание.

— На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По состоянию на 03:25, возгорание на борту локализовано. В 04:30 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Всего на борту было 166 человек. Кадры с места происшествия попали на видео.