Юристы Трампа заранее готовят контраргументы расследованию спецпрокурора Мюллера

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Юристы Трампа заранее готовят контраргументы расследованию спецпрокурора Мюллера

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Юристы Дональда Трампа готовят доклад, который опровергнет ряд заявлений спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи действующего американского лидера с Россией, сообщил CNN ведущий адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Адвокат заявил, что доклад юристов готовят в целях предосторожности, основной темой будет опровержение сговора с Россией во время выборов в 2016 году. Косвенно документ затронет увольнение советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна за дачу ложных показаний, которое Мюллер может трактовать как препятствие правосудию.

По словам Джулиани, Дональд Трамп и лично не против ответить на вопросы Роберта Мюллера.

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