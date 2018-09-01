Юристы Трампа заранее готовят контраргументы расследованию спецпрокурора Мюллера

Юристы Дональда Трампа готовят доклад, который опровергнет ряд заявлений спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи действующего американского лидера с Россией, сообщил CNN ведущий адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Адвокат заявил, что доклад юристов готовят в целях предосторожности, основной темой будет опровержение сговора с Россией во время выборов в 2016 году. Косвенно документ затронет увольнение советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна за дачу ложных показаний, которое Мюллер может трактовать как препятствие правосудию.

По словам Джулиани, Дональд Трамп и лично не против ответить на вопросы Роберта Мюллера.