Из Сэма в Саманту и обратно. Британец в третий раз изменил пол

Успешный юрист-трансгендер, 58-летняя Саманта Кейн, в третий раз сменила пол. Родилась она мужчиной, а сейчас во второй раз в своей жизни изменила пол на женский, сообщает Daily Mail. На хирургические операции Кейн потратила более 150 тысяч фунтов стерлингов.

Сэм Хашими родился в Багдаде. Мужчина впервые перенёс операцию по смене пола в 1997 году, став Самантой. В 2004 году женщина решила, что хочет вновь стать мужчиной. Она перенесла другую операцию. После неё Саманта стала Чарльзом.

В этом году 58-летний мужчина вновь решился на операцию, чтобы стать женщиной. Саманта рассказала, что её прошлое решение вернуться в тело мужчины было во многом связано с желанием увидеть детей. После развода с супругой в начале 1990-х годов пути Кейн, сына и дочери разошлись.

— Я не могла видеть детей порядка 10 лет, я начала так сильно по ним скучать. Мои дети росли, не зная меня. Было так трудно. В конце концов я подумала, что смогу вернуть тех, кого люблю, поменявшись обратно, я вновь стала мужчиной. Вот причина, по которой я это сделала, — объяснила Саманта вторую операцию.

Пожив в образе Чарльза 13 лет, она поняла, что совершила ошибку. В результате Саманта решилась в третий раз сменить пол.