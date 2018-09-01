Американка женилась на своей умершей подруге

Суд штата Юта объявил законными супругами 74-летнюю американку Бонни Фостер и её подругу Беверли Гроссан, которая умерла в мае, сообщает Би-би-си. Пара прожила в гражданском браке более 50 лет.

Адвокат женщины отметил, что решение судьи необычно, хотя и не является беспрецедентным.

— В Юте это второе решение подобного рода, — отметил Роберт Хул.

Женщины впервые встретились в Нью-Йорке в январе 1968 года, когда Бонни Фостер решила сбежать от избивавшего её мужа. Они стали жить вместе и провели бок о бок 50 лет. Последний месяц перед смертью Беверли женщины лечились в разных больницах, но Бонни была рядом с подругой, когда та умерла.