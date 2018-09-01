Онищенко выступил за запрет кофе в школах

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что России нужно перенять опыт южнокорейских школ, где ввели запрет на продажу кофеиносодержащих напитков. "Специальный закон о безопасной диете для детей" там вступает в силу с 14 сентября.

— Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране, — высказал мнение Онищенко агентству РИА "Новости".

Ранее нейробиологи из университета Сеула выяснили, что регулярное употребление большого количества кофе может спровоцировать проблемы со сном и "перезагрузкой" организма, а также может стать катализатором проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой.