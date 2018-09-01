Utair: Самолёт в Сочи скатился в русло реки, у него разрушено крыло

Пассажирский Boeing авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Сочи, после посадки выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.
— Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Пожарные расчёты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали, — отмечается в сообщении.
На борту самолёта находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа, жертв нет. По предварительным данным, пострадало четыре человека.
Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Кадры с места происшествия попали на видео.
Также сообщалось, что от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать пассажиров.
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