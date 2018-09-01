Подлодка США с крылатыми ракетами зашла в Гибралтар

Атомная подводная лодка ВМС США Newport News, оснащённая крылатыми ракетами "Томагавк", зашла в порт Гибралтар 30 августа. Как сообщает Gibraltar Chronicle, в Пентагоне заявили, что это "запланированный визит".

По данным издания, после того как катер испанской таможни подошёл слишком близко к субмарине, он был перехвачен полицейскими Гибралтара.

Отмечается, что это вторая подводная лодка США в акватории Средиземного моря. Ранее в Минобороны РФ уличили США в том, что они продолжают увеличивать число своих крылатых ракет на Ближнем Востоке. В российском ведомстве связали это с подготовкой Западом провокации с применением химического оружия в сирийском Идлибе.

При этом Пентагон отрицает наращивание группировки крылатых ракет на Ближнем Востоке.