Учёные рассказали, сколько "прибавил" уровень Мирового океана за 25 лет

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Учёные рассказали, сколько "прибавил" уровень Мирового океана за 25 лет

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За последние 25 лет уровень Мирового океана вырос на 77,5 миллиметра, сообщает международная группа учёных в журнале Earth System Science Data, их данные подтвердила и Всемирная метеорологическая организация.

Оценивать рост Мирового океана начали с 1993 года, тогда появились данные спутниковой альтиметрии, их объединили с данными океанографического проекта "Арго". Ежегодно в среднем Мировой океан прибавлял 3,1 миллиметра, приводит сведения учёных научно-популярное издание N+1.

Уровень Мирового океана является одним из важнейших индикаторов изменения климата, помимо него это также температура, поглощение тепла океаном, концентрация парниковых газов, кислотность вод океана, состояние ледников и состояние морского льда.

Ранее Лайф рассказывал о докладе экологов, показавшем, что только 13 процентов Мирового океана осталось вне хозяйственной деятельности человека.

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