По факту аварийной посадки самолёта в Сочи возбуждено дело

Ранее очевидцы сообщали, что причиной инцидента могли стать сложные погодные условия.

По факту аварийной посадки самолёта авиакомпании Utair, следовавшего из Москвы в Сочи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 1 сентября в 2:50 в аэропорту Сочи лайнер выкатился за пределы ВПП, крыло загорелось, в результате пострадали пассажиры, в том числе дети.

Напомним, по последним данным Минздрава РФ, в результате инцидента пострадало 18 человек. Также от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший людям выбраться из горящего лайнера.

По данным авиакомпании, воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло. Кадры с места происшествия попали на видео.