Прокуратура начала проверку по факту возгорания самолёта в Сочи

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта авиакомпании Utair, в результате которой пострадало 18 человек.

— По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. По данным авиакомпании, лайнер скатился в русло реки, в результате чего у него разрушились стойки шасси и крыло. Кадры с места происшествия попали на видео.

Также сообщалось, что от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать пассажиров.