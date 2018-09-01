Около 20 рейсов задержали в аэропорту Сочи после возгорания самолёта

Авиаперевозчик уже отправил резервный борт за пассажирами, которые должны были вылететь в Москву обратным рейсом.

В аэропорту Сочи задержано в общей сложности около 20 рейсов в связи с возгоранием самолёта авиакомпании Utair после аварийной посадки. Как сообщили представители воздушной гавани, сместилось время вылета 10 рейсов и прибытие стольких же.

В авиакомпании пообещали отправить пассажиров, которые должны были вылететь в Москву обратным рейсом, резервным бортом. Как отметили представители Utair, лайнер уже вылетел из столицы, отправление рейса из Сочи запланировано на 09:20. По данным онлайн-табло, он должен был вылететь в 6:00.

Ранее сообщалось, что во время посадки в аэропорту Сочи Boeing авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробив ограждение, и загорелся. Эвакуировано 166 пассажиров, 18 из них пострадали. Также сообщалось, что от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший выводить людей из горящего самолёта. Кадры с места происшествия попали на видео.