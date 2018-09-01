Не заблудитесь! МЧС экстренно предупредило москвичей о густом тумане

В связи с этим столичных автомобилистов призвали снизить скорость движения, а пешеходов — быть внимательнее.

По-летнему жаркая погода в Москве сегодня, 1 сентября, будет омрачена густым туманом. По словам метеорологов, он опустится на столицу утром. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по городу.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением утром 1 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 м, — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми явлениями в ведомстве призвали столичных автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Спасатели также порекомендовали пешеходам быть осторожными при движении по краю проезжей части.

Ранее синоптики пообещали, что осень будет баловать жителей московского региона июльской жарой ещё неделю — до 7 сентября. Воздух в первый день сезона прогреется до +27 градусов.