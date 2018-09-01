Учили убивать. ФБР задержало пять человек за подготовку детей к атакам на школы

Практически все они являются членами одной семьи и приехали в США нелегально из Гаити.

В американском штате Нью-Мексико агенты ФБР повторно арестовали пятерых человек, которые подозреваются в подготовке детей к атакам на школы. По данным федералов, Дженни Левейлл, Сирадж Ваххадж, две его сестры — Худжрах и Сабханна Ваххадж, Лукас Мортен учили несовершеннолетних стрелять по людям. Имена арестованных сообщил телеканал Fox News.

Практически все они являются членами одной семьи и приехали в Соединённые Штаты нелегально из Гаити. Следствие предполагает, что подозреваемые обучали детей пользоваться оружием для нападения на школы и учителей. Глава семейства Сирадж Ваххадж планировал с помощью своих подопечных совершить масштабные нападения, подобные тем, которые происходили в школах "Колумбайн" или "Сэнди Хук".

Власти обратили внимание на семью из Гаити в начале августа, когда в пустыне неподалёку от города Таос на севере Нью-Мексико было найдено 11 истощённых, одетых в обноски детей. Тогда подозреваемых арестовали. Однако суд посчитал доказательства их вины недостаточными и отпустил на свободу.