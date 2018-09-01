"Полетели огненные искры". Молния ударила в самолёт Москва — Норильск

В самолёт авиакомпании Nordstar, который летел из Москвы в Норильск 31 августа, при взлёте ударила молния. По словам пассажиров, "полетели огненные искры", после чего лайнер начало трясти и он стал переваливаться с левого на правое крыло, а затем и вовсе "стал неуправляемым". О произошедшем со слов очевидцев пишет паблик в "Инстаграме" norilsktoday.

Публикация от Норильск Сегодня (@norilsktoday) 31 Авг 2018 в 5:00 PDT

— "Попала молния в крыло!" — так выкрикнул один из пассажиров. Когда мы вылетали, в Москве шёл дождь, была сильная гроза, мелькали молнии. Самолёт стал на какое-то время терять высоту, потом набирать. Люди стали кричать, чтобы пилот возвращался назад и посадил самолёт, — поделились пассажиры неприятными воспоминаниями.

Публикация от Норильск Сегодня (@norilsktoday) 31 Авг 2018 в 8:33 PDT

По их словам, тряска длилась около 15–20 минут. На это время многие в ужасе притихли. Одна из пассажирок призналась, что молилась вслух и держала за руку своего ребёнка. После того как всё прекратилось, стюардессы попытались успокоить разволновавшихся граждан. Однако многие пассажиры задались вопросом, почему авиалайнер полетел прямо в эпицентр грозы, а не облетел его.

Позже один из очевидцев опубликовал фото крыла самолёта, в которое, по его словам, угодила молния во время грозы. Впрочем, он поблагодарил экипаж за профессионализм. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска.