США решили прекратить финансирование ООН для оказания помощи Палестине

США более не будет финансировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). О соответствующем решении администрации президента США Дональда Трампа сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

— Администрация внимательно рассмотрела вопрос и пришла к выводу, что США не будут совершать дополнительные выплаты БАПОР, — говорится в заявлении главы пресс-службы.

В документе отмечается, что в январе текущего года при выдаче помощи в размере $60 млн, Соединённые Штаты дали понять, что страна больше не намерена "нести на себе крайне непропорциональное бремя расходов на БАПОР".

В тексте перечислены ряд серьёзных недостатков агентства, а также подчёркивается, что в Вашингтоне неоднократно говорили об их наличии. Это и "неспособность организовать адекватное и целесообразное разделение финансового бремени", а также сама модель работы, которая используется БАПОР на протяжении многих лет. Помимо того, количество нуждающихся в помощи растёт "бесконечно и стремительно", в связи с чем система на протяжении многих лет находится в кризисе.

Вместо этого, США намерены изучить новые способы взаимодействия, в числе которых прямая помощь непосредственно от самого государства.

Отметим, в январе Трамп выступил с предложением прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелания вести переговоры с Израилем. По мнению ряда экспертов, это чревато ухудшением гуманитарной ситуации в регионе и росту уровня насилия, прежде всего в секторе Газа. Если в 2017 году США выделили БАПОР $350 млн, то в январе текущего года сумма составила всего $60 млн, из-за чего организация оказалась в крайне тяжёлом финансовом положении.