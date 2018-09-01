Трамп раскритиковал Bloomberg из-за утечки откровенной информации по Канаде

Американский лидер не высказывал публично мнение, чтобы не подвергнуть риску заключение договора с Оттавой.

Президент США Дональд Трамп подверг критике Bloomberg за публикацию его слов о Канаде, которые хозяин Белого дома произнёс не под запись. Американский лидер сказал, что торговое соглашение (НАФТА) с Оттавой будет заключено полностью на условиях Вашингтона, надеясь на неразглашение своего заявления.

— Вау, я дал комментарий Bloomberg относительно Канады не под запись, и это твёрдое условие было вопиюще проигнорировано. Да уж, ещё один нечестный репортаж... По крайней мере, Канада теперь знает, какова моя позиция! — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Ранее канадская газета Toronto Star опубликовала со ссылкой на источник откровение Трампа в интервью Bloomberg, пояснив, что эти слова не предназначались для публикации. По данным издания, президент США не хотел, чтобы его высказывания озвучивались публично, так как они могли обидеть власти Канады и подвергнуть риску заключение договора.