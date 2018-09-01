Установлена личность второй жертвы взрыва, в котором погиб Захарченко

Также депутат Верховного совета ДНР уточнил число пострадавших при вчерашнем взрыве.

Второй жертвой взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка является телохранитель погибшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Верховного совета ДНР Владислава Брига.

— Вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть, — сказал собеседник агентства.

Напомним, 31 августа в Донецке при взрыве бомбы в кафе "Сепар" глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и вскоре скончался. В Москве уверены, что за убийством 42-летнего политика, как и других лидеров ополчения, стоит киевский режим. Исполняющим обязанности руководителя республики стал Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера. В ДНР и ЛНР объявлен трёхдневный траур.