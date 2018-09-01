Умерший сотрудник аэропорта Сочи был первым, кто прибыл на место аварии самолёта

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Умерший сотрудник аэропорта Сочи был первым, кто прибыл на место аварии самолёта

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Фото:  © РИА Новости/Виталий Аньков

Владимир Бегиян помогал пассажирам при эвакуации, а также координировал работу наземных служб аэропорта.

Сотрудник сочинского аэропорта, который скончался от сердечного приступа, первым прибыл на место происшествия с самолётом авиакомпании Utair. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который проводит заседание оперативного штаба на месте аварии.

— Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800, — заявил Дитрих.

Министр добавил, что Бегиян был первым на месте ЧП, помогал проводить эвакуацию пассажиров из лайнера, координировал работу служб аэропорта. У сотрудника не выдержало сердце.

Дитрих добавил, что пассажиры рейса Москва — Сочи получат возможность уехать обратно на поезде в выбранные даты.

Напомним, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Пострадало 18 человек.

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