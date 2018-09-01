Пара из Калифорнии отрицает, что держала 13 своих детей на цепи

Дэвид и Луиза Тёрпин из города Перрис в Калифорнии не признали своей вины в том, что насильно удерживали в доме 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет, приковав их цепями к кроватям. Согласно выдвинутым против них обвинениям, пара морила голодом заложников и избивала. Как отмечает Reuters, в случае признания вины по всем пунктам жестоким родителям могут грозить пожизненные сроки.
Напомним, о происходящем в доме супругов в январе правоохранителям рассказала 17-летняя девушка, которой удалось сбежать из плена. По словам пострадавшей, её с братьями и сёстрами держали в неволе в темноте, а некоторые из них даже были прикованы к кроватям цепями. После этого у американцев был проведён обыск. Родители Дэвида пытались оправдать жестокость своего чада тем, что их семья очень религиозная. По их словам, их сын с женой решили обучать детей самостоятельно дома и требовали от них заучивания Библии.
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