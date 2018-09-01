В США женщина родила близнецов спустя несколько часов после страшной аварии

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В США женщина родила близнецов спустя несколько часов после страшной аварии

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Врачи оказывают помощь 17 пострадавшим в результате ДТП, в том числе новорождённым малышам.

В США выжившая в ДТП с автобусом и грузовиком беременная женщина спустя несколько часов после аварии родила близнецов. Как сообщает ABC News, столкновение транспортных средств произошло в штате Нью-Мексико.

<p>Фото: ABC News</p>

В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе 49-летний водитель Луис Альварес. Большинство из 49 пассажиров автобуса было доставлено в госпитали, среди них оказалась и беременная женщина.

<p>Фото: ABC News</p>

Сейчас мама двоих малышей находится в больнице в стабильном состоянии. Её дети были доставлены в отделение интенсивной терапии для новорождённых госпиталя при университете Нью-Мексико.

Врачи оказывают помощь 17 пострадавшим в результате ДТП, в том числе новорождённым близнецам.

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