Снял камень с души. Американец через четыре года признался в расчленении подруги

Мужчина зарезал женщину во время ссоры, а потом разрезал и выбросил останки как мусор.

В нью-йоркском Бруклине полиция арестовала 34-летнего Рики Гонсалеса, который сам пришёл в участок и признался в том, что расчленил тело своей подруги. Об этом сообщает издание Daily News.

Мужчина заявил, что в марте 2014 года убил 58-летнюю Марию Хинонес в её доме, после чего отрезал голову, руки, ноги и выбросил останки вместе с мусором.

— Он просто вошёл в участок и заявил, что хочет снять камень с души, — рассказали в полиции.

На момент убийства Гонсалес и Хинонес состояли в романтических отношениях. Останки женщины не были найдены. После короткого расследования мужчине предъявили обвинения в убийстве и сокрытии трупа.

Гонсалес пояснил, что между ним и возлюбленной произошла ссора. Он схватил женщину и вонзил ей нож в сердце. Хинонес, по его словам, скончалась на полу в ванной комнате. После этого Гонсалес расчленил тело. Останки он упаковал в мусорные мешки, которые оставил у дороги, чтобы их забрали во время вывоза мусора.

Родственники Хинонес сообщили о её пропаже в сентябре 2014 года — спустя полгода после её исчезновения. Родные погибшей тогда рассказали правоохранителям, что она была в депрессии и у неё были суицидальные мысли.