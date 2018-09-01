Житель Уфы убил девушку и сжёг её тело

Мужчина пять лет скрывался в Индии, однако там его задержали и следующие 12 лет он проведёт в тюрьме.

Суд вынес приговор 27-летнему уфимцу, который шесть лет назад совершил жестокое преступление. Об этом сообщает портал Bash.news

По данным прокуратуры, в 2012 году он пригласил к себе в гости знакомую, после чего попросил девушку задержаться. Дальше преступник схватил нож и ударил её в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась. На следующий день мужчина вывез труп и сжёг его.

Спустя некоторое время преступник улетел в Гоа, где и скрывался следующие пять лет. В 2017 году он был задержан полицией Индии. Приговором суда убийца был отправлен за решётку на 12 лет.

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