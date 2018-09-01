"Это жесть!" Опубликовано видео с первыми секундами после аварии самолёта в Сочи

Появились первые кадры с места аварийной посадки горящего Boeing-737 в сочинском аэропорту, на котором видны первые секунды после инцидента. На них в темноте испуганные пассажиры самолёта пытаются найти своих близких и выкрикивают их имена. Всё это озаряется светом объятого пламенем авиалайнера. Видеозапись опубликовал LIFE SHOT.

Голос за кадром комментирует происходящее: "Это жесть! У нас вот такая вот посадка!"

Ранее сообщалось, что во время посадки в аэропорту Сочи Boeing авиакомпании Utair выкатился за пределы посадочной полосы, пробив ограждение, и загорелся. Из авиалайнера эвакуировали 166 пассажиров, 18 из них пострадали, никто не погиб. В связи с ЧП было в воздушной гавани задержано в общей сложности около 20 рейсов.