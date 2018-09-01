За капот! В Башкирии водитель сломал челюсть пешеходу

У пострадавшего диагностирован двусторонний перелом, а в отношении зачинщика драки возбуждено уголовное дело.

В башкирском городе Нефтекамск водитель сломал челюсть пешеходу за то, что тот ударил по капоту его машины. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на республиканское МВД.

По данным правоохранительных органов, пострадавший шёл по тротуару вместе со своей супругой, переходил проезжую часть, ведущую во дворы домов по улице Парковой. В это время на их пути появился автомобиль, водитель которого не уступал дорогу пешеходам и продолжал движение.

— Тогда мужчина-пешеход, почувствовав опасность, ладонью стукнул по капоту автомобиля. В ответ на это обозлённый водитель вышел из машины и ударил обидчика, — пояснили в МВД.

Пострадавшему поставили диагноз "двусторонний перелом челюсти", а в отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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