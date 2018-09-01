Настя Рыбка заявила, что не обнародует "данные о вмешательстве" РФ в выборы США

Арестованная сообщила журналистам, что хочет дождаться ответа Дерипаски и остаться с ним друзьями.

Задержанная в Таиланде гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не планирует публиковать якобы имеющиеся у неё данные о так называемом вмешательстве России в выборы США. Об этом она заявила в беседе с журналистами New York Times.

Вашукевич рассказала, что передала копии записей бизнесмену Олегу Дерипаске и надеется, что он поможет ей выйти из тюрьмы.

— Теперь я просто хочу подождать ответа Олега. Я просто хочу быть друзьями, — сказала Вашукевич.

Напомним, Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были арестованы судом в Таиланде в апреле 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества "Секс-аниматоры". Позднее арестованные рассказали, почему не согласны с обвинениями.