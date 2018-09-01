В Воронежской области вагон поезда выгорел из-за сломанной розетки

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В Воронежской области вагон поезда выгорел из-за сломанной розетки

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Пассажиры были размещены на свободных местах в других вагонах. Их вещи остались в загоревшемся вагоне.

В Воронежской области хвостовой вагон поезда, следовавшего из Томска в Анапу, загорелся из-за неисправности розетки. Как сообщает паблик Mash, пожар начался в купе проводника поздно ночью, после чего поезд был остановлен стоп-краном.

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Вагон был обесточен и отцеплен от состава поезда. Находившиеся в нём 16 пассажиров, в числе которых малолетний ребёнок, были эвакуированы и размещены на свободных местах в других вагонах. Их вещи остались в загоревшемся вагоне.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание.

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