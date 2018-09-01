Крылья сломаны, "брюхо" распорото. Фото аварийно севшего в Сочи лайнера

Появились первые фотографии Boeing-737 авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлётной полосы после аварийной посадки в аэропорту Сочи и загорелся. На кадрах видны отломанные крылья авиалайнера и разложенные надувные трапы, по которым из объятого пламенем самолёта эвакуировали 166 напуганных пассажиров. Об этом сообщает LIFE SHOT.
Ранее Лайф опубликовал видео первых секунд после экстренной посадки, на котором испуганные пассажиры авиалайнера пытаются найти своих близких в темноте, выкрикивая их имена. Всё это озаряется светом объятого пламенем "боинга".
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