Крылья сломаны, "брюхо" распорото. Фото аварийно севшего в Сочи лайнера

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Крылья сломаны, "брюхо" распорото. Фото аварийно севшего в Сочи лайнера

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Самолёт после посадки загорелся, из него было благополучно эвакуировано 166 пассажиров.

Появились первые фотографии Boeing-737 авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлётной полосы после аварийной посадки в аэропорту Сочи и загорелся. На кадрах видны отломанные крылья авиалайнера и разложенные надувные трапы, по которым из объятого пламенем самолёта эвакуировали 166 напуганных пассажиров. Об этом сообщает LIFE SHOT.

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

Ранее Лайф опубликовал видео первых секунд после экстренной посадки, на котором испуганные пассажиры авиалайнера пытаются найти своих близких в темноте, выкрикивая их имена. Всё это озаряется светом объятого пламенем "боинга".

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